'Vettel is Max een biertje schuldig'

Een biertje is Sebastian Vettel wel verschuldigd aan Max Verstappen. Dat zei teambaas Christian Horner van Red Bull na de Grand Prix van Australië. 'Vettel reed een sterke race en verdient zonder meer een felicitatie, maar hij mag Max ook bedanken met een biertje.'

De Duitser reed zondag onbedreigd naar de zege in zijn Ferrari, omdat Verstappen de Mercedes van de Brit Lewis Hamilton in een cruciale fase van de race ophield.

Horner was sowieso te spreken over de verrichting van zijn negentienjarige pupil. 'Max heeft zeer volwassen gereden. Onze strategie pakte goed uit; we kozen de juiste band bij de pitstop en hij deed wat er van hem werd verlangd. De vijfde plek was het optimale resultaat', zei hij.

Hamilton kwam na zijn bandenwissel achter Verstappen te rijden. Wat de Brit ook probeerde, het lukte hem niet de Nederlander te passeren. Vettel, die na zijn pitstop wél voor de Limburger terugkeerde op de baan, profiteerde maximaal.