Mercedes erkent: Ferrari is sneller

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Australië niet verloren door een verkeerde strategie van Mercedes. Sebastian Vettel reed gewoonweg sneller. Teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal erkende na afloop van de Grand Prix van Australië ruiterlijk de superioriteit van Ferrari. 'Ferrari was de snellere auto.'

Hij zag het al aan de manier waarop Vettel druk zette in het eerste deel van de race, toen Hamilton nog aan de leiding reed. 'Hij reed voluit, maar slaagde er niet in afstand te nemen.'

Hamilton eiste in die beginfase veel van zijn banden en moest eerder dan gepland de pitstraat in. 'Op dat moment was dat de beste keuze, maar het was wel te vroeg.' Hamilton keerde terug op de baan achter Max Verstappen, die hem vervolgens ophield. 'Dat was vermoedelijk wel de genadeslag, maar al met al is mijn conclusie dat wij niet snel genoeg waren, en dus is Vettel de terechte winnaar.'

Mercedes heerste de afgelopen drie jaar in de Formule 1, won wereldtitels met Hamilton en Nico Rosberg, maar staat nu voor het eerst sinds 2014 niet aan de leiding na de openingsrace.