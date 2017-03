Sagan laakt Terpstra: zo verlies je een koers

Peter Sagan had zondag in Gent-Wevelgem weinig begrip voor het optreden van Niki Terpstra. De Noord-Hollander liet volgens de wereldkampioen iets te nadrukkelijk het werk in de kopgroep over aan de andere vier. 'Ik weet niet wat Terpstra wilde. Hij valt mee aan, is mee in de ontsnapping en wil dan niet meewerken', mopperde Sagan, die latere winnaar Greg Van Avermaet en Jens Keukeleire zag wegrijden en er zelf ook niks voor voelde de achtervolging te leiden. 'Dit is een voorbeeld van hoe je een koers kunt verliezen door tegen mij te koersen. Ik kon vandaag beslissen wie er wint', zei hij met een zuur lachje bij Sporza.