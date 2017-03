Engeland wint eenvoudig van Litouwen

Engeland heeft zijn ongeslagen reeks in de kwalificatie voor het WK voetbal in 2018 in Rusland een vervolg gegeven. Op Wembley versloegen de Engelsen Litouwen met 2-0 dankzij treffers van Jermain Defoe en Jamie Vardy. Engeland blijft met dertien punten uit vijf duels aan de leiding in groep F.