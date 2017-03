Polen vergroten voorsprong op concurrenten

Polen heeft verder afstand genomen van de concurrenten in groep E van de kwalificatie voor het WK voetbal in Rusland in 2018. De Polen wonnen zondagavond in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica met 2-1 van Montenegro en hoorden na afloop dat Roemenië in Cluj op 0-0 was blijven steken tegen Denemarken.