Schotland grijpt laatste kans

Schotland heeft in een directe confrontatie met Slovenië de laatste strohalm gegrepen in de strijd om kwalificatie voor het WK voetbal in groep F. De Schotten versloegen in Hampden Park in Glasgow zondagavond Slovenië met 1-0 en houden daarmee een kleine kans op de tweede plek in de groep.