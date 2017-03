Nadal net op tijd wakker in Miami

Rafael Nadal heeft de kwartfinales van het masterstoernooi in Miami bereikt. Eenvoudig ging het echter niet voor de nummer vijf van de plaatsingslijst in Florida. De Spanjaard was net op tijd wakker in zijn partij tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber: 0-6 6-2 6-3.