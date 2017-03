Westbrook nadert record in NBA

De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook is zondag weer een stapje dichter bij het record van Oscar Robertson gekomen. De vedette van Oklahoma City Thunder produceerde tegen Houston Rockets zijn 36e 'triple-double' van dit seizoen in de NBA: 39 punten, 11 rebounds en 13 assists. Westbrook maakt jacht op Robertson, die tijdens het seizoen 1961-1962 in liefst 41 wedstrijden met deze statistieken in de dubbele cijfers kwam.