'Game over' voor Blind bij Oranje

Op de voorpagina's van alle grote kranten prijkt maandag een foto van een triest kijkende Danny Blind. 'Bye bye Blind', zette De Telegraaf er bij. AD Sportwereld kopt met 'Game over' en stelt direct de vraag: wie nu?

Blind werd zondagavond door de KNVB ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal. De dramatische nederlaag amper 24 uur eerder in Sofia tegen Bulgarije voor de WK-kwalificatie (2-0) kostte hem zijn baan. Volgens Trouw kwam de ontluisterende avond in de Bulgaarse hoofdstad dicht in de buurt van het drama in Dublin op 1 september 2001, toen Oranje door een nederlaag tegen de Ieren kwalificatie voor het WK van 2002 in rook zag opgaan. 'Vertrek Blind tekent crisis binnen Oranje', kopt de krant op de voorpagina, voorzien van een uitgebreide analyse.

Heel wat kranten noemen namen van mogelijke opvolgers. De Volkskrant ziet Frank de Boer en Ronald Koeman als topfavorieten en noemt de buitenlanders Ralf Rangnick uit Duitsland en de Belg Michel Preud'homme als outsiders, evenals Phillip Cocu. Als tussenpaus worden Dick Advocaat en Louis van Gaal genoemd.

AD Sportwereld heeft een reconstructie gemaakt van de laatste dag van Blind, als trainer van Oranje dan. 'Alles wat bondscoach Blind aanraakte, veranderde in verbrand rubber', kopt de sportkrant boven een analyse van alle problemen. De Telegraaf noemt het dienstverband van Blind 'een totale mislukking'. Verspreid over twee pagina's staan alle dingen benoemd die mis gingen. Volgens de krant hoopt de KNVB dat oud-bondscoach Louis van Gaal wil fungeren als adviseur in de zoektocht naar een opvolger voor Blind.