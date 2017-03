Johnson ook in Austin niet te stoppen

Dustin Johnson verkeert in de vorm van zijn leven. De nummer 1 van de wereld boekte in Austin zijn derde toernooizege op rij, door ook het Dell Match Play te winnen. De 32-jarige Amerikaan versloeg in de finale van het met bijna 10 miljoen dollar gedoteerde toptoernooi uit de World Golf Championships de Spanjaard Jon Rahm.