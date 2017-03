Oranje: Koeman, De Boer of buitenlander?

Wie zit er zo snel mogelijk op de bondscoach-stoel bij Oranje nu Danny Blind is ontslagen na de vernederende nederlaag bij Bulgarije in de WK kwalificatiereeks? Het is volop speculeren over wie geschikt is, of over wie er gelijk kan instappen en het Nederlands elftal in de race kan houden voor een plek op het WK 2018 in Rusland.