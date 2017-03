Doornbos: 'Lewis ♥ Seb, Max als enige alles'

We zijn los! Ferrari wint en in Italië ruiken ze meteen de wereldtitel. Zover is het natuurlijk nog niet, maar de Italianen zijn een trots volk en wachten al zo lang. Het is vergelijkbaar met de hunkering naar een landstitel voor Feyenoord in Rotterdam. Red Bull en Max Verstappen gaan geen wereldkampioen worden, maar Max haalde gisteren wél als enige meer dan het maximum uit zijn auto.

MAX HAALT ALS ENIGE MAXIMALE ERUIT

Ik had het idee dat Vettel niet eens tot het uiterste hoefde te gaan, dus Ferrari is misschien nog wel beter dan we gezien hebben. Dus rest de vraag wie nou wél het maximale uit de auto heeft gehaald? Wie ging er nou echt op de limiet? De enige was Max. Je ziet dat hij echt elke centimeter baan gebruikt, de bochten anders aansnijdt, meer ruimte krijgt en daardoor minder vraagt van de banden:

De fijne marges van Max

Dat de RB13 een tricky auto is om te besturen, zag je aan Ricciardo. Die had natuurlijk pech in de race, maar die problemen ontstaan in de kwalificatie al omdat hij zijn auto in de muur zet en zijn versnellingsbak moeten worden gewisseld. Dan komt er extra druk op, zeker in je thuisrace en midden in de Dan-mania. De juiste afstelling luistert zeer nauw bij Red Bull en kleine aanpassingen hebben grote gevolgen.

LEWIS VERWELKOMT DE STRIJD MET VETTEL

Helaas dus niet door Red Bull, maar het wordt Mercedes na drie jaar eindelijk moeilijk gemaakt. Vorig seizoen was Ferrari al snel in de wintertests en bleek dat het allemaal bluf was. Nu is de pace echt. Wat ik leuk vind, is dat Lewis Hamilton het ook verwelkomt. Hij denkt gewoon: 'Tof, wij moeten nu aan de bak.' Hij vindt het minder erg om van iemand uit een ander team te verliezen dan van zijn teamgenoot.

Lewis voelt de druk van Vettel

Ik denk dat hij hem nog liever in de muur knalt dan dat hij Valtteri Bottas voorbij ziet komen. Lewis heeft toch een ego en een bepaalde status in dat team. Wat dat betreft hebben ze aan Bottas wel een goede bij Mercedes. Die Fin komt vooral heel dankbaar over dat hij überhaupt in die auto mag zitten van Hamilton.

Je zag het aan het einde van de race. Bottas leek dichterbij te komen, maar bleef toch hangen. Als bijvoorbeeld iemand als Max in zo’n positie had gezeten, dan had hij wél aangevallen. Bottas denkt: 'Daar rijdt mijn teamleider, ik pak gewoon P3 en kom een seconde na hem over de streep. Ook prima.'

KIMI KAN DE NATUUR NIET TEGENHOUDEN

Ook Raikkonen was dit weekend duidelijk de tweede rijder, maar dan bij Ferrari. Dat vond ik heel bizar. In de wintertests leek Raikkonen wel herboren, omdat hij ineens spul had waar hij wel wat mee kon. In het raceweekend tot aan de kwalificatie leek het goed te gaan, maar ineens verloor hij een paar tienden.

Vettel zit er aan het einde van de race bijna 30 seconden voor en dat is pijnlijk hoor. Kimi klaagde dan wel over onderstuur in de eerste stint, maar hij verliest dus gemiddeld ongeveer een halve seconde per ronde. Het bewijst ten eerste dat Vettel in de buitencategorie van Hamilton en Verstappen zit. Ten tweede is Kimi een uniek talent, maar hij is met zijn 37 jaar niet voor niets de oudste op de grid.

Op die leeftijd merk je dat je reactievermogen iets minder wordt en een bepaald talent verdwijnt. De Formule 1 vraagt fysiek en mentaal zoveel van je, dat merk je meteen. Dan kun je nog zo hard trainen en goed eten, dat is gewoon de natuur.

Ik denk niet dat Raikkonen door Ferrari als tweede coureur is aangewezen. Je begint allebei met een clean sheet. The Iceman is bovendien de laatste Ferrari-wereldkampioen geweest, dat geeft status. Kimi lijkt me ook niet een type dat een bijrol zou accepteren. Tweede coureur maak je jezelf. Als het dadelijk 4-0 staat in kwalifcatie en race, dan is het duidelijk en dan heeft Raikkonen dat zelf gedaan.

ANTWOORD MERCEDES IN SHANGHAI

Over twee weken Shanghai en ik hoop dat we daar meer inhaalspektakel gaan zien. Daar bleven we gisteren helaas op wachten. Ik heb niet één echte uitremactie gezien. Nou leent het circuit van Albert Park zich daar niet echt voor, maar ik ben bang dat het ook wel met de nieuwe regels te maken heeft. Max klaagde niet voor niks dat hij niet dicht achter Raikkonen kon komen en ook Lewis was duidelijk:

In China is Red Bull in ieder geval nog geen concurrent voor de Scuderia. Ze zullen in de loop van het seizoen podiumpjes gaan pakken, maar het gat is te groot. Mercedes kan wél gaan terugslaan. Ze hebben al gezegd te zullen gaan reageren. Er komen ook nog circuits aan die Mercedes beter liggen, maar voorlopig is het Forza Ferrari!

