Blessurezorgen voor Frankrijk en Spanje

Frankrijk en Spanje kampen in de aanloop naar hun onderlinge oefeninterland met personele problemen. De Franse bondscoach Didier Deschamps moest afscheid nemen van zijn verdedigers Djibril Sidibé en Adil Rami, die allebei geblesseerd afhaakten. Bij Spanje zijn er zorgen om spits Diego Costa, die zondag tijdens de training een tik kreeg op zijn voet.

Onderzoek in het ziekenhuis bracht geen botschade aan het licht. De spits van Chelsea blijft voorlopig bij de selectie, maar de kans is klein dat hij dinsdag in het Stade de France kan meedoen. Costa was vrijdag nog trefzeker in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël (4-1).

Bij Frankrijk viel Sidibé zaterdag geblesseerd uit tijdens het gewonnen duel met Luxemburg (1-3). De rechtsback van AS Monaco moest zelfs een nachtje in het ziekenhuis blijven. Rami raakte zondag geblesseerd tijdens de training. Deschamps heeft met Sébastien Corchia en Aymeric Laporte twee vervangers opgeroepen.