Peptalk: nu ook live op Ziggo Sport Select

Ook onze Ziggo Sport Totaal klanten kunnen vanaf vandaag altijd Peptalk kijken! Naast Ziggo Sport op kanaal 14, kunnen de niet Ziggo klanten die wél een Ziggo Sport Totaal pakket hebben, nu live meegenieten op Ziggo Sport Select. De uitzending begint maandagavond om 19.30 uur en Max Verstappen is via een Skype-verbinding een van de gasten van Jack van Gelder en Frank Evenblij.

DE GASTEN

Dirk Kuijt, Dylan Groenewegen en Olav Mol zijn maandagavond ook te gast in Peptalk, dé sporttalkshow op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Wat vindt Kuijt van het ontslag van bondscoach Danny Blind bij Oranje en gaat Feyenoord zondag een voorschot op de titel nemen in de topper tegen Ajax?

FORMULE 1 KANNONEN

Jack en Frank spreken uitgebreid met Verstappen over zijn belevenissen tijdens de Grand Prix van Australië, die hij zondag afsloot met een vijfde plaats. Olav Mol is na de race in Melbourne direct in het vliegtuig gestapt om aan te schuiven bij Peptalk en het eerste Formule 1-weekend van het seizoen te analyseren.

WIELERHOOP EN DE MART

Groenewegen is de Nederlandse sprinthoop in het wielrennen. Kan hij dit jaar de grote sprintkanonnen zoals Marcel Kittel en Mark Cavendish al verslaan? De column van Mart Smeets gaat over de markante wielrenner Teun van Vliet. Peptalk begint vanaf deze week elke maandag om 19:30 uur op kanaal 14.

