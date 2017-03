Elleboog houdt Murray van de baan

De rentree van tennisser Andy Murray laat vermoedelijk nog wel een tijdje op zich wachten. Volgens zijn broer Jamie Murray, zelf een dubbelspecialist, kampt de nummer één van de wereld met een scheurtje in het kraakbeen rond diens elleboog. 'Hij moet daarom rust houden', zei de oudste van de broers Murray maandag in Britse media.

De 29-jarige Schot won begin deze maand het toernooi van Dubai, maar verloor vervolgens in Indian Wells al bij zijn eerste optreden. Murray trok zich daarna vanwege een elleboogblessure terug voor het masterstoernooi van Miami.

'Hij kan niet serveren', aldus broer Jamie, die liet doorschemeren dat de Britten het volgende week tijdens de ontmoeting met Frankrijk in de kwartfinale van de Daviscup zonder hun kopman moeten doen. Het is de bedoeling dat Murray half april bij het graveltoernooi van Monte Carlo zijn rentree maakt, maar zeker is dat allerminst.