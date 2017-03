Afgetreden baas schaakbond vermoedt complot

Er bestaat onduidelijkheid over de positie van de Rus Kirsan Iljoemzjinov als voorzitter van de wereldschaakbond FIDE. De mondiale bond meldde maandag op zijn website dat de voorzitter afgelopen zondag tijdens een bestuursvergadering in Athene is afgetreden, maar de 54-jarige Iljoemzjinov ontkende dat tegenover persbureau Tass.