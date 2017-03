Max realistisch: 'Kan er niks aan veranderen'

Ondanks een lichte teleurstelling overheerst een gevoel van berusting bij Max Verstappen na de eerste Formule 1 Grand Prix van het nieuwe seizoen. Hij blikte terug en deed zijn verhaal in Peptalk. 'Je kunt er op dit moment toch niks aan veranderen', aldus de jonge Limburger. Vooraf wist men bij Red Bull al dat het tijdens de seizoensouverture lastig zou gaan worden.

DRIE RACES DOORBIJTEN

Ook Olav Mol weet dat het in ieder geval de komende drie races lastig wordt voor de Nederlander. 'Wat hij nu heeft, is niet top', dat is de conclusie van de fanatieke commentator na het zien van de wintertests in Barcelona en het eerste Formule 1-weekend van Verstappen in Melbourne.

KUIJT PLEIT VOOR VAN PERSIE EN DE JONG

Vanzelfsprekend kwam het debacle van het Nederlands elftal in Sofia ter sprake aan tafel bij Jack. Dirk Kuijt denkt dat het gebrek aan ervaren spelers in de selectie bepalend is voor de magere resultaten van Oranje. 'Van Persie had dat prima kunnen invullen. Ook gasten als Nigel de Jong zou ik nooit afschrijven', aldus de aanvaller van Feyenoord.

WEINIG DUIDELIJKHEID BIJ KNVB

Het is voor Kuijt niet de belangrijkste vraag wie Danny Blind opvolgt als bondscoach. De bond zal volgens hem op het gebied van beleid nog maar eens goed na moeten denken. Er is volgens de routinier een gebrek aan duidelijkheid bij de bond.

VLIEGENDE TUINSTOELEN IN ORANJE-KAMP

Spelletjes spelen voor geld is geen onbekend fenomeen in Noordwijk. De spelers van Oranje spelen regelmatig samen een pokertoernooitje. Dat Kuijt niet tegen zijn verlies kan is bekend, maar hij is niet de enige. Ook Arjen Robben kan behoorlijk balen na het verliezen van een spelletje.

'PAAR KEER RUZIE GEHAD MET CAVENDISH'

Dylan Groenewegen laat de Ronde van Vlaanderen schieten. De Nederlandse renner heeft al aardig een naam opgebouwd in het wielerpeloton. Ook de grote renners beginnen hem te kennen. Zo had Mark Cavendish het weleens aan de stok met de renner van team LottoNL-Jumbo, die heeft aangegeven niet mee te doen aan de Ronde van Vlaanderen.

