Rojer sneuvelt in tweede ronde Miami

Jean-Julien Rojer is met zijn dubbelpartner Horia Tecau uit Roemenië uitgeschakeld in de tweede ronde van het masterstoernooi in Miami. Het duo moest in een lange supertiebreak buigen voor Lukasz Kubot uit Polen en Marcelo Melo uit Brazilië (6-4, 3-6, 11-9).