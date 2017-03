FA legt Manchester City geldboete op

De Engelse voetbalbond FA heeft Manchester City een boete van 35.000 pond (40.500 euro) opgelegd. De spelers van City belaagden in de competitiewedstrijd tegen Liverpool van 19 maart (1-1) scheidsrechter Michael Oliver.

In het thuisduel van afgelopen zondag met Liverpool (1-1) kreeg de bezoekende ploeg een strafschop, nadat de Franse verdediger Gaël Clichy de Liverpool-spits Roberto Firmino in de rug was gesprongen. Daar waren enkele spelers van Manchester City het niet mee eens. Ze deden hun beklag bij de scheidsrechter.

'De club heeft er niet voor gezorgd dat de spelers zich op een correcte manier gedroegen', luidde het oordeel van de FA. City had al aangegeven de straf te zullen accepteren.