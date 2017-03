Oranje oefent met Grim op bank tegen Italië

Met Fred Grim op de bank oefent het Nederlands elftal dinsdagavond tegen Italië. De interim-bondscoach vervangt voor één interland Danny Blind, die zondag werd ontslagen. De KNVB hoopt komende maand een permanente opvolger te presenteren.

Oranje ontvangt de viervoudig wereldkampioen in een nagenoeg volle ArenA. Het is nog onduidelijk of Arjen Robben meedoet tegen de formatie die samen met Spanje groep G van de WK-kwalificatie aanvoert. De aanvoerder wilde de oefeninterland eigenlijk overslaan, maar is na de nederlaag tegen Bulgarije bij zijn ploeg gebleven na het ontslag van Blind.

Het Nederlands elftal was in het verleden niet vaak succesvol tegen Italië. Van de negentien voorgaande ontmoetingen werden er slechts drie gewonnen.