Duitsers discussiëren over WK in Rusland

De recente gebeurtenissen bij protesten in Rusland, hebben de discussie in Duitsland over het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar verder aangezwengeld. 'Een land dat de meest elementaire burger- en grondrechten niet kan garanderen, kan geen WK organiseren', aldus Michael Fuchs, vice-voorzitter van de fractie van CDU/CSU. 'Dit zal veel fans er van weerhouden naar Rusland te vliegen. De boycot van sportevenementen moet een zeldzame uitzondering blijven, maar Rusland begeeft zich al een tijd op gevaarlijk vlak.'