Play-offs verder uit beeld voor Mavericks

OKLAHOMA (ANP/DPA) - Deelname aan de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is voor de Dallas Mavericks steeds verder weg. De ploeg van de Duitser Dirk Nowitzki ging maandag (plaatselijke tijd) met 92-91 onderuit bij Oklahoma City Thunder. Bij rust was de stand 50-35.