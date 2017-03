Spurs verpulveren Cavs, LeBron haakt af

Cleveland Cavaliers is alweer tegen de vijfde nederlaag in de laatste tien duels aangelopen. De regerend kampioen zag tegen San Antonio Spurs al snel LeBron James afhaken met rugklachten. Mede daardoor viel de verliespartij zeer zwaar uit. Met 103-74 mogen we spreken van een kansloze avond.