Zizou breekt bank voor Eden, Alexis Bayern

Ruim 115 miljoen euro moet Chelsea overtuigen om Eden Hazard te laten gaan. Real Madrid gaat volgens Marca deze zomer de ultieme poging wagen om de Belg naar Estadio Santiago Bernabéu te halen. Zinédine Zidane is een groot fan van Hazard en wil de smaakmaker van The Blues graag aan zijn selectie toevoegen.

De spelmaker bewondert op zijn beurt de Franse coach, waardoor een samenwerking bij voorbaat al geslaagd lijkt. Roman Abramovitsj wil de international van onze zuiderburen nog overtuigen om op Stamford Bridge te blijven door komende zomer 200 miljoen euro uit te geven op de transfermarkt.

DIT HOOPT ZIDANE VAN HAZARD TE ZIEN IN BERNABEU VOLGEND SEIZOEN:

Alexis Sánchez weigert zijn contract bij Arsenal nog altijd te verlengen en dus dringt de tijd voor The Gunners. Als hij toch wil vertrekken, is nu het uitgelezen moment om een maximale afkoopsom af te dwingen. Bayern München heeft volgens Sport geen enkele moeite met het bedrag van 50 miljoen euro en denkt met de 28-jarige Chileen ook Europees weer te kunnen domineren.

Petr Cech is de onbetwiste nummer 1 onder de lat bij Arsenal, maar voor de 34-jarige Tsjech beginnen de jaren langzaam te tellen. RMC heeft ontdekt dat de Londenaren op jacht zijn naar Rui Patricio. De 52-voudig Portugees international verdedigt nu nog de kleuren van Sporting in zijn geboorteland en is 5 jaar jonger dan Cech.

Voor Jesús Navas zijn vier seizoenen Manchester City genoeg, meent The Daily Mirror. De 31-jarige vleugelspeler speelde ook dit seizoen al in 25 duels voor The Citizens, maar denkt sterk aan een terugkeer naar zijn oude liefde. Sevilla wil de 31-jarige Spanjaard volgend jaar terughalen naar de plek waar hij de eerste 10 seizoenen van zijn loopbaan furore maakte.

Sead Kolasinac en AC Milan hebben een mondeling akkoord. De 23-jarige verdediger van Schalke 04 tekent een contract voor 4 jaar in Italië, meldt Calciomercato.com. De Bosniër verdient 2 miljoen euro per jaar bij de gevallen grootmacht. Ook Juventus, Chelsea en Bayern München willen Kolasinac binnenhalen.