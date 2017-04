Merseyside Derby, United & March Madness

Na een onderbreking vanwege interlandvoetbal gaan de Europese topcompetities verder. In Engeland hebben ze gekozen voor een heerlijke opener tussen aartsrivalen Liverpool en Everton. In december pakten The Reds de drie punten op Goodison Park. The Toffees van Ronald Koeman zullen gebrand zijn op revanche. Het belooft een prachtige duel te worden.