Smeekens langer bij LottoNL-Jumbo

Jan Smeekens schaatst ook komend seizoen voor Team LottoNL-Jumbo. De regerend wereldkampioen op de 500 meter verlengde dinsdag zijn contract bij de ploeg van coach Jac Orie, met wie hij al sinds 2009 samenwerkt.

'Met de WK-titel is het ultieme bewijs geleverd dat ik bij Team LottoNL-Jumbo op de goede plek zit. Er zit een heel goede dynamiek in de ploeg', aldus Smeekens, die zijn contract met één jaar verlengde met een optie voor nog een seizoen.

Bij de vorige Olympische Spelen, in 2014 in Sotsji, greep Smeekens net naast het goud op de 500 meter. Bij de WK afstanden in februari in Gangneung was de dertigjarige Smeekens wel de beste. 'Ik ga er alles aan doen om volgend jaar op diezelfde baan weer een toprace af te leveren.'

De schaatssters Lotte van Beek en Roxanne van Hemert moeten weg bij de ploeg van Orie. Ook voor de Fransman Alexis Contin is geen plaats meer.