Arsenal vs City, Real & Bacelona live!

De Engelse kraker van de week is deze week in Londen. Het zeer stroef draaiende Arsenal krijgt Manchester City op bezoek. The Gunners moeten winnen om nog kans te kunnen maken op een plek in de Champions League. In Spanje gaat de titelstrijd verder. Real Madrid treft Alavés en Barcelona gaat naar Zuid-Spanje voor het duel tegen Granada.