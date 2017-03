Lukaku keert terug naar waar het begon

Romelu Lukaku keert terug naar de plek waar het allemaal begon in het shirt van De Rode Duivels. De Belg maakte als jonkie zijn eerste twee interlanddoelpunten in 2010 tegen Rusland. Vandaag staat de ster van Everton als een van de vedettes op het veld in Sotsji voor de oefenwedstrijd tegen de Russen.

Lukaku debuteerde al op 17-jarige leeftijd voor onze zuiderburen in een oefenwedstrijd tegen Kroatië. Het is de periode waarin de Belgen zich al jarenlang niet meer hebben geplaatst voor een groot toernooi. Pas in 2014 kwalificeerden De Rode Duivels zich voor het WK in Brazilië, met Lukaku als de spits.

De oud-speler van Anderlecht en Chelsea heeft 57 caps op zijn naam staan. In die wedstrijden vond hij 23 keer het net. En Lukaku is pas 23 jaar. De aanvaller heeft de meeste goals gemaakt van het huidige Belgische elftal en het einde lijkt nog lang niet in zicht.

LUKAKU VOORKOMT NEDERLAAG

TOPSCORER PREMIER LEAGUE

Tegen Rusland rekent België weer op de topscorer van de Premier League. In dienst van Everton schoot hij al 21 keer raak. Zaterdag zorgde Lukaku ervoor dat zijn land niet verloor van Griekenland door in de laatste minuut de 1-1 te maken.