SC Heerenveen neemt afscheid van Slagveer

Aanvaller Luciano Slagveer zal aan het einde van dit seizoen vertrekken bij sc Heerenveen. De clubleiding heeft besloten om geen gebruik te maken van de optie in het aflopende contract van de 23-jarige aanvaller, die sinds het seizoen 2012-2013 voor de Friese hoofdmacht speelt. Hij kwam dit seizoen tot dusver in 22 duels in de eredivisie in actie.