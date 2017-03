Oranje verliest ook onder Grim

Fred Grim heeft zijn waarschijnlijk enige interland als bondscoach van het Nederlands elftal niet tot een goede einde gebracht. Met de tijdelijke opvolger van de ontslagen Danny Blind op de bank verloor Oranje het oefenduel met Italië in de ArenA met 2-1.

Nederland kwam met een gelukje op voorsprong. Alessio Romagnoli passeerde in de tiende minuut zijn eigen doelman. Een minuut later strafte aanvaller Eder een fout van Wesley Hoedt af. Leonardo Bonucci trof in de 32e minuut doel vlak nadat Bruno Martins Indi namens Nederland op de lat had gekopt.