Strootman houdt de moed erin

Kevin Strootman had gehoopt op een goed resultaat in het oefenduel met Italië na het debacle in Bulgarije. De middenvelder van AS Roma baalde dat het niet lukte (1-2). 'Dit is niet het resultaat waar je op hoopt', zei hij voor de camera van SBS6. 'Wat er in Bulgarije is gebeurd, kun je niet goed maken. Maar je probeer het een stuk beter te doen. Het is jammer dat we onszelf niet belonen. Het was in ieder geval een stuk beter en dat kunnen we dit meenemen naar de volgende wedstrijd.'