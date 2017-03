Frankrijk buigt voor Spanje

Frankrijk bleek dinsdagavond voor eigen publiek niet opgewassen tegen Spanje. De thuisploeg verloor de oefeninterland in Parijs met 0-2. Voor de Spaanse bezoekers kwamen David Silva en invaller Gerard Deulofeu tot scoren.

Antoine Griezmann dacht kort na de rust dat hij de score namens de Franse ploeg had geopend. Op advies van de videoarbiter werd zijn treffer echter afgekeurd wegens buitenspel. Na ruim een uur kwam Spanje op voorsprong dankzij een treffer van Silva uit een strafschop. In de 78e minuut besliste Deulofeu het duel.

De getalenteerde tiener Kylian Mbappé kon zijn eerste basisplaats in de Franse ploeg niet bekronen met een doelpunt. De aanvaller van AS Monaco werd in de 64e minuut gewisseld.

Frankrijk won afgelopen zaterdag moeizaam met 3-1 van Luxemburg. In WK-kwalificatiegroep A leidt de Franse ploeg met dertien punten, Nederland staat vierde met zeven punten.