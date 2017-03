Grim als bondscoach zeer tevreden

Ondanks de nederlaag tegen Italië (1-2) was interim-bondscoach Fred Grim dinsdagavond over het algemeen goed te spreken over het optreden van Oranje in de ArenA. 'Ik ben als coach zeer tevreden, maar uiteraard niet met het resultaat', liet de ex-doelman bij SBS6 weten.

'Deze ploeg heeft de afgelopen dagen natuurlijk best wat meegemaakt. Ik vind dat de spelers het goed hebben opgepakt. Het elftal stond goed, de organisatie was in orde en het team speelde met flair en energie. Bij vlagen hebben we goed gevoetbald, alleen hebben we de goals te makkelijk weggegeven.'

Grim vertelde dat hij na het ontslag van zijn 'baas' Danny Blind op zondagavond nog veel contact heeft gehad met de vertrokken bondscoach. 'Op deze functie had ik niet gerekend en ik heb er ook niet op gewacht. Met Danny heb ik erover gesproken wat ons te doen stond. We moesten doorgaan voor de ploeg en voor het voetbal, was ook zijn mening. Nu is het kwestie van afwachten. Ik blijf gewoon mijn werk doen. De KNVB zorgt er wel voor dat er een nieuwe bondscoach komt. Ik hoor het wel.'