Voetballers VS stellen opnieuw teleur

De voetballers van de Verenigde Staten zijn hun valse start in de vijfde ronde van de WK-kwalificatie in Noord- en Midden-Amerika nog niet te boven. Na de ruime winst (6-0) op Honduras van vrijdag, volgde dinsdag een teleurstellend 1-1-gelijkspel in en tegen Panama. Na de twee nederlagen waarmee de Amerikanen begonnen waren, staat de ploeg van bondscoach Bruce Arena nog slechts vierde. Alleen de beste drie ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland.