Afellay naar RVP, Juve geeft niet op

Ibrahim Afellay en Robin van Persie kunnen eindelijk ploeggenoten van elkaar worden. Beide spelers hebben in Sports Entertainment Group dezelfde zaakwaarnemer en die probeert Afellay nu naar Fenerbahçe te brengen. De middenvelder is bij Stoke City steeds verder verwijderd geraakt van een plek bij de eerste elf. Hij mocht dit seizoen slechts drie keer in de basis beginnen.