Giovinazzi is Ferrari's Italiaanse hoop

Krijgen we eindelijk weer een Italiaan met een stoeltje bij Ferrari? Het begint er steeds meer op te lijken. Antonio Giovinazzi mocht afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Australië invallen voor Pascal Wehrlein en deed dat uitstekend. In een Sauber finishte de testrijder van Ferrari op een twaalfde plek. De 23-jarige Italiaan wordt meteen al genoemd als opvolger van Kimi Raikkonen na dit seizoen.

'WAT HIJ LIET ZIEN WAS UITZONDERLIJK'

Oud Ferrari-teambaas Cesare Fiorio is daar de grootste voorstander van. 'Wat Giovinazzi in Melbourne liet zien was uitzonderlijk, zeker omdat hij pas zaterdagochtend hoorde dat hij mocht racen', aldus Fiorio tegen Radio Anch'io Sport. 'Hij is absoluut het grootste Italiaanse talent en klaar voor de Formule 1. Ferrari heeft er verstandig aan gedaan hem vast te leggen. Ik hoop dat ze hem een kans geven.''Het is tijd voor Raikkonen zijn avontuur bij Ferrari te beëindigen'

RAIKKONEN OUD EN OP RETOUR

Raikkonen is na dit seizoen 38 jaar en op zijn retour. De laatste drie jaar was de Fin de tweede coureur van Ferrari. In 2014 moest hij zijn meerdere erkennen in Fernando Alonso en in 2015 en 2016 was Sebastian Vettel beter. Ook dit seizoen lijkt het daar weer op uit te draaien. 'Ik denk dat het tijd is zijn avontuur bij Ferrari te beëindigen', voegt Fiorio nog toe. Giovinazzi staat dan klaar om hem te vervangen.

Seizoen Positie Teamgenoot Positie 2016 Raikkonen 6de Vettel 4de 2015 Raikkonen 4de Vettel 3de 2014 Raikkonen 12de Alonso 6de

AL JAREN GEEN ITALIAAN

De vice-kampioen van de GP2 zou de eerste Italiaan in jaren zijn met een stoeltje bij Ferrari. In 2009 was Giancarlo Fisichella de laatste. Dit is sowieso al het zesde seizoen dat er überhaupt geen Italiaan in de Formule 1 rijdt. Met Vitantonio Liuzzi en Jarno Trulli kwam er in 2011 een einde aan een tijdperk.

De Italianen snakken dus naar een nieuwe held om voor te juichen. Voorlopig moeten ze het doen met Sebastian Vettel. De Duitser won afgelopen weekend namens Ferrari in Melbourne.

WEER RACEN IN CHINA?

De kans is wél groot dat Giovinazzi ook in China aan de start staat. Volgens La Gazzetta dello Sport valt de Ferrari-belofte ook in voor Wehrlein in het weekend van 7 april. De Duitser van Sauber is namelijk nog steeds niet hersteld van zijn januari-crash in The Race of Champions. Als testcoureur van Ferrari zal Giovinazzi sowieso aanwezig zijn in Shanghai. 'En dan zien we wel', laat de Italiaanse hoop zelf weten.