Alleen Ferrari & Haas lopen in op Mercedes

Na de Grand Prix van Australië kunnen we concluderen dat de verschillen tussen de teams in de Formule 1 alleen maar groter zijn geworden ten opzichte van vorig jaar. Met de overwinning van Sebastian Vettel lijkt Ferrari de aansluiting met Mercedes te hebben gevonden, maar de meeste andere teams blijven nog ver achter. Héél ver achter. Welke teams verloren het meeste terrein?

FERRARI WÉL, RED BULL (NOG) NIET

In tegenstelling tot Ferrari heeft Red Bull de aansluiting met Mercedes nog niet weten te vinden. Sterker nog, het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo heeft afgelopen winter juist flink ingeleverd ten opzichte van De Zilverpijlen. Ze zijn overigens niet de enige. Naast Ferrari is alleen Haas een stapje dichterbij gekomen. De rest kijkt lijdzaam toe hoe Mercedes verder de horizon verkent.

Dat blijkt uit een analyse van Gary Anderson. De journalist van Autosport vergeleek per team de snelste rondetijd van de laatste vier races van vorig seizoen met die van de GP van Australië van afgelopen weekend. Hij drukte dit uit in percentages om de verschillen tussen beide jaren te meten. Vorig jaar zaten alle teams nog binnen de 103,5% van Mercedes. Dat is dit jaar opgelopen tot bijna 105%.



SAUBER, MCLAREN & FORCE INDIA STELLEN MEEST TELEUR

Mede door de regelwijzigingen in de Formule 1 verloren veel teams terrein ten opzichte van de wereldkampioenen. Sauber, McLaren en Force India zijn nog het verst verwijderd van de snelste rondetijd van Mercedes (Hamilton) afgelopen weekend. Vooral de vrije val die Force India heeft gemaakt is opvallend. De Brits-Indische renstal deed van alle teams de grootste stap terug:

Team 2016 2017 Verschil Mercedes 100% 100% 0% Ferrari 100,962% 100,326% -0,636% Haas 102,678% 102,295% -0,383% Toro Rosso 102,564% 102,797% +0,233% Renault 103,042% 103,391% +0,349% Williams 101,954% 102,744% +0,790% Red Bull 100,695% 101,578% +0,833% Sauber 103,454% 104,925% +1,471% McLaren 102,258% 103,939% +1,691% Force India 101,552% 103,449% +1,897%

Toelichting bij tabel: Verschil in snelste rondetijden is uitgedrukt in percentages. Mercedes is in beide kolommen 100%, omdat dat team zowel in 2016 als in 2017 de snelste was. Lijst is gerangschikt op volgorde van winst/verliest ten opzichte van Mercedes.