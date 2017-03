Barcelona: schorsing Messi buiten proporties

De schorsing van Lionel Messi is oneerlijk en totaal buiten proporties. Dat is het oordeel van zijn club FC Barcelona woensdag in een reactie op de plotselinge straf voor de international een dag eerder. De tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond FIFA schorste de Argentijn dinsdag met onmiddellijke ingang voor vier interlands. Hij miste daardoor diezelfde dag het duel met Bolivia, dat met 2-0 verloren ging.