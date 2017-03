Bouhanni blijft Cofidis trouw

De Franse wielrenner Nacer Bouhanni heeft zijn contract bij wielerploeg Cofidis met twee jaar verlengd tot het einde van 2019. De 26-jarige sprinter rijdt sinds 2015 voor het team dat de procontinentale status heeft, een trede onder de WorldTour. Bouhanni heeft al 54 overwinningen achter zijn naam staan. Eerder was hij actief voor FDJ.

'Cofidis is de procontinentale ploeg die de meeste uitnodigingen krijgt voor de WorldTour-koersen. Daardoor kan ik een programma afwerken dat bij me past', lichtte hij woensdag toe. 'Ik had in 2015 wat tijd nodig om mijn plaats te vinden in deze ploeg, maar de aanpassing is perfect verlopen.'

Op zijn erelijst staan onder meer drie ritzeges en de puntentrui in de Ronde van Italië en twee ritzeges in de Ronde van Spanje. Dit seizoen was Bouhanni de beste in Nokere Koerse en in de vierde etappe in de Ronde van Catalonië.