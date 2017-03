Marokko in plaats van Masters voor Luiten

Voor het tweede jaar op rij doet Joost Luiten niet mee aan The Masters. Hij had tijdens het WK Matchplay een laatste kans om zich te plaatsen, maar Luiten won slechts één van zijn groepswedstrijden en werd daardoor in de groepsfase uitgeschakeld.

Zonde, want het toernooi op Augusta National is zijn favoriet op de kalender. Maar als een echte verrassing komt zijn afwezigheid niet. De Rotterdammer had minimaal de halve finale moeten halen om nog een kans te maken op het eerste major van het jaar. Na nederlagen tegen Paul Casey en Charl Schwartzel was die hoop ten einde.

'Schwartzel zal gedacht hebben dat het kerst was'

Luiten speelt dit seizoen simpelweg nog niet goed genoeg om zich te meten met de allerbesten van de planeet. 'Sloeg mijn ballen van de tee allemaal naar rechts en daar kan je niet mee weg blijven komen', zei hij op zijn eigen website na de eerste wedstrijd. Na wedstrijd twee klonk het nog steviger: 'Schwartzel zal wel gedacht hebben dat het kerst was. Op bijna elke hole mocht hij een cadeautje uitpakken', aldus Luiten.

Als we naar de cijfers van dit seizoen tot nu toe kijken, lijken die ballen naar rechts een trend. Fairways and greens is een veelgebruikte combinatie van woorden in het golf. Het lukt Luiten nog niet echt om dat in de praktijk te brengen. Hij raakt dit seizoen vanaf de tee bijna 59 procent van de fairways. Vorig jaar was dat over het hele seizoen bijna 63 procent.

Geen fairways, dan ook geen greens

En als een bal niet op de fairway ligt, is het vervolgens ook lastiger om deze op de green te krijgen. Ook dat zien we terug. Luiten krijgt in 72,7 procent van de gevallen zijn bal op de green als hij dat wil. Vorig jaar was dat 74,1 procent. Op zich niets aan de hand natuurlijk. Vorig jaar ging het ook een periode niet erg goed met Nederlands beste golfer, en plotseling won hij het KLM Open.

OP NAAR MAROKKO

Maar Luiten wil zo graag weer naar die top 50 van de wereldranglijst, en het is inmiddels alweer een tijd geleden dat hij er stond. Geen Masters dus voor Luiten, in plaats daarvan pakt hij het vliegtuig naar Marokko. Op 13 april gaat hij daar proberen de ballen op de fairway en de green te krijgen.

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

