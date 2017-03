Max moet maanden wachten op motor

Max Verstappen moet geduld uitoefenen. Motorfabrikant Renault zal pas in juni bij de Grand Prix van Canada een krachtbron kunnen leveren aan Red Bull, die kan wedijveren met Mercedes en Ferrari. Dat zei topman Helmut Marko van de Oostenrijkse Formule 1-renstal op de gezaghebbende Britse website Autosport. De race in Montréal is de zevende van het seizoen.