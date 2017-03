Tottenham is middenvelder nog langer kwijt

Tottenham Hotspur kan dit seizoen niet meer beschikken over Erik Lamela. De aanvallende middenvelder is al langere tijd geblesseerd aan een heup. Hij wordt zaterdag geopereerd.

De Argentijnse international heeft al sinds oktober niet meer gespeeld. 'Meerdere specialisten hebben uitvoerig naar zijn blessure gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat een operatie de beste oplossing is. Erik zal bij het begin van het volgend seizoen weer fit zijn', aldus een verklaring van The Spurs. Tottenham staat tweede in de Premier League, op tien punten van koploper Chelsea.