Heracles verder met Navratil en Van de Berg

Jaroslav Navratil en Tim van de Berg spelen ook het komende seizoen bij Heracles Almelo. De club uit de eredivisie maakte woensdag bekend bij beide spelers gebruik te maken van de optie in het contract voor nog een jaar in Almelo.

Met Tim Breukers, Renze Fij en Michael Brouwer is Heracles nog in gesprek over een nieuwe verbintenis. De contracten van deze drie lopen af.