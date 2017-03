Fittie om spits bij Chelsea, Juve ♥ talenten

Een fittie bij de technische staf van Chelsea. The Blues zijn bereid om ruim 80 miljoen euro uit te geven voor een spits, maar manager Antonio Conte en technisch directeur Michael Emenalo zitten niet op een lijn, weet The Sun. De Italiaanse trainer wil Álvaro Morata, terwijl Emenalo Romulu Lukaku terug wil halen naar Stamford Bridge.

De ervaring van de Belgische ster van Everton is volgens Emenalo een enorm voordeel. Bovendien is Lukaku ook nog eens de topscorer van de Premier League met 21 doelpunten. Chelsea wil hoe dan ook een grote naam naar Londen halen, omdat Diego Costa waarschijnlijk gaat vertrekken.

Juventus wil deze zomer de selectie flink versterken en De Oude Dame heeft daarom haar oog laten vallen op een drietal spelers. Juve ziet in Arsenal-verdediger Héctor Bellerín een ideale speler voor de rechterflank, meldt Tuttosport. Ook Marco Asensio van Real Madrid en Iñaki Williams moeten de overstap maken naar Turijn.

Tottenham Hotspur en Arsenal strijden ook op de transfermarkt tegen elkaar. De aartsrivalen zitten allebei achter Patrick Schick aan, schrijft The Daily Mail. De spits heeft tijdens zijn eerste jaar voor Sampdoria indruk gemaakt op scouts van meerdere ploegen in de Premier League. Everton en Crystal Palace hebben de 21-jarige Tsjech ook op de lijst staan. Schick heeft een transferclausule van 24 miljoen euro.

Schalke 04 gaat deze zomer waarschijnlijk flink cashen, want in Engeland zitten ze achter Max Meyer aan. De 21-jarige spelmaker is al langer een vaste waarde bij de Duitse subtopper, maar nu lijken de clubs uit het buitenland pas echt toe te slaan. The Daily Mail bericht dat Everton, Liverpool en Tottenham Hotspur serieuze belangstelling hebben voor de speler die 50 miljoen euro moet kosten.

Mahmoud Dahoud ontwikkelt zich stormachtig bij Borussia Mönchengladbach en heeft de clubs daarom voor het uitkiezen. Bild meldt dat Borussia Dortmund en Liverpool azen op de handtekening van de 21-jarige middenvelder. Liverpool wilde de in Syrië geboren Duitser afgelopen zomer ook al hebben, maar Gladbach was Granit Xhaka toen al kwijtgeraakt aan Arsenal en wilde niet nog een middenvelder verliezen.

Mocht Sunderland degraderen uit de Premier League, dan moet het er rekening mee houden dat Jermain Defoe vertrekt. De 34-jarige spits loopt transfervrij de deur uit als The Black Cats niet overleven op het hoogste niveau in Engeland, schrijft The Daily Mail. Defoe speelt dit seizoen weer als vanouds. Hij scoorde 14 keer in 28 competitieduels en maakte afgelopen weekend zelfs zijn rentree voor het Engelse elftal.