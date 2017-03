Feyenoord zonder Vilhena in Klassieker

Feyenoord kan zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax niet beschikken over Tonny Vilhena.

De middenvelder is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Dat is de uitkomst van de beroepszaak die Vilhena bij de voetbalbond had aangespannen. Dat betekent dat Vilhena ook woensdag het thuisduel met Go Ahead Eagles aan zich voorbij moet laten gaan.