March Madness is madness

En toen waren er nog nog maar vier. Vorige week zijn er tijdens March Madness weer 12 scholen weggespeeld voor het nationaal kampioenschap in het college basketbal. Gonzaga, North Carolina, Oregon en de grote verrassing van het toernooi South Carolina zijn nog in de race.

MADNESS

Het eindejaarstoernooi heeft niet voor niets de bijnaam March Madness. De raarste dingen gebeuren tijdens het evenement. The Madness werd samengevat in de laatste 10 seconden van het Elite Eight-duel tussen Kentucky en North Carolina.

VERRASSING

De grote verrassing van dit jaar is South Carolina. De ploeg is laag gerankt, maar vocht zich in het toernooi. The Gamecocks versloegen onder andere titelkandidaat Duke, Baylor en Florida. De volgende horde is Gonzaga, het team dat als eerste geplaatst was in de west-divisie. Lukt het Cinderella South Carolina het om het sprookje een vervolg te geven?

SPEKTAKEL

North Carolina en Oregon strijden na het duel tussen Gonzaga en South Carolina om een plek in de finale. Oregon Ducks is een team om van te houden. De ploeg speelt met passie en zet onder leiding van NBA-belofte Dillon Brook de tegenstander continue onder druk. Daartegenover staat North Carolina, een ploeg dat barst van het talent en in combinatie met ervaring de topkandidaat voor de titel.

De final four is uiteraard te zien bij Ziggo Sport (14) en Ziggo Sport Select. In de nacht van zaterdag op zondag is de eerste halve finale om 00.30 uur tussen Gonzaga en South Carolina. Aansluitend de andere halve finale North Carolina - Oregon. Geen Ziggo-abonnee? Geen probleem! De duels zijn ook te zien via Ziggo Sport Go.