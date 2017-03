Spieth vreest maar één golfer: Johnson

Er is maar één favoriet voor de Masters. 'Dustin Johnson is de te kloppen man. Daar kan niemand omheen. Hij speelt het beste golf van de wereld op dit moment', aldus Jordan Spieth, de Amerikaan die het prestigieuze toernooi op de Augusta National in 2015 won en twee keer als tweede eindigde.

Zijn landgenoot Johnson verkeert in de vorm van zijn leven. Hij won de laatste drie toernooien waarin hij afsloeg en verstevigde daarmee zijn eerste positie op de wereldranglijst. Om volgende week volledig scherp aan de start te verschijnen, meldde hij zich af voor het Houston Open.

'Als ik mijn beste golf speel, kan ik van iedereen winnen en dus ook van Dustin. Daar moet je in blijven geloven', aldus Spieth, die een jaar geleden nog de nummer één van de wereld was, maar inmiddels is gezakt naar de zesde plaats.

