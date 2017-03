Dortmund versterkt zich met Dahoud

Borussia Dortmund heeft de selectie voor volgend seizoen versterkt met Mahmoud Dahoud. De 21-jarige middenvelder komt in de zomer over van Borussia Mönchengladbach.

Dahoud voetbalde in de jeugd bij Fortuna Düsseldorf, en maakte in 2010 de overstap naar Gladbach. Sinds het seizoen 2013/14 maakt de in Syrië geboren Duitser deel uit van de A-selectie. In 52 competitiewedstrijden in de Bundesliga maakte de jeugdinternational van Duitsland zes treffers.

'Het is vervelend dat een talent als Dahoud bij ons vertrekt. Maar we hebben in het verleden vaker laten zien goede vervangers te halen', aldus Max Eberl, technisch directeur van Borussia Mönchengladbach.