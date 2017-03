Messi schold tegen de lucht

Lionel Messi heeft in een persoonlijke brief aan de wereldbond FIFA geprobeerd zijn schorsing van de eerstvolgende vier interlands terug te draaien. In zeven alinea's meldt de Argentijnse topspeler dat hij de grensrechter niet heeft beledigd. En mocht hij toch ongepaste woorden hebben gebezigd, dan waren die niet aan de assistent gericht.