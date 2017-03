Li Jie, Eerland en Vermaas naar WK tafeltennis

Li Jie, Britt Eerland en Kim Vermaas doen voor Nederland mee in het vrouwenenkelspel bij de wereldkampioenschappen tafeltennis, die van 28 mei tot en met 5 juni in Düsseldorf in Duitsland worden gehouden. Bij de mannen zijn Rajko Gommers, Laurens Tromer en Ewout Oostwouder geselecteerd, maakte Paul Haldan, technisch directeur van de tafeltennisbond, donderdag bekend.